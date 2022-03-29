Китаянку, встречавшуюся с шестью мужчинами, похвалили в соцсетях за тайм-менеджмент

Пользователи соцсети похвалили жительницу Китая, которая встречалась с шестью мужчинами одновременно, сообщает Oddity Central. По мнению пользователей, китаянка в совершенстве овладела тайм-менеджментом, раз успевала уделять внимание каждому бойфренду.

42-летняя женщина по фамилии Мао с июля по декабрь 2021 года встречалась с шестью мужчинами одновременно, обманом заставляя их покупать ей дорогие вещи. Таким образом китаянка получала телефоны, одежду, еду.

Однако один из мужчин, который встречался с Мао, заподозрил обман и написал заявление в полицию, после чего женщину арестовали и обвинили в мошенничестве. На данный момент расследование продолжается, но офицеры говорят, что у них есть доказательства вины китаянки. Сумма ущерба от ее действий составляет 150 тыс. юаней ($23 500).

Впрочем, некоторые пользователи сети встали на защиту женщины. По их мнению, она ни в чем не виновата. Кроме того, комментаторов восхитил тайм-менеджмент Мао, которая успевала уделять внимание каждому мужчине.

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