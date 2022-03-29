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В Якутии обрушилась шахта из-за землетрясения

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kru.ru

Землетрясение спровоцировало в Якутии обрушение на шахте. В местном МЧС заявили, что были эвакуированы 72 человека, пострадавших нет, пишет РИА «Новости».

Порода обрушилась на шахте «Денисовская» Нерюнгринского района. Землетрясение было магнитудой 3,5.

Для эвакуации были задействованы два отделения военизированной горноспасательной части в составе 14 человек.

25 марта под завалами на шахте «Осинниковская» нашли тело пропавшего горняка. Обрушение произошла 24 марта при выемке угля в монтажной камере, в результате выброса угля и газа произошло обрушение горных пород. После этого началась эвакуация сотни шахтеров. О том, что один человек находится под завалами было известно сразу.

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