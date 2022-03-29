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Reuters: Канада предложит изменить международные правила расследования авиакатастроф

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Depositphotos

Власти Канады собираются выступить с инициативой изменить международные правила по расследованию авиакатастроф. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в канадском правительстве.

Предложение должен представить 29 марта министр транспорта Канады Омар Алгабра на организованным его ведомством виртуальном форуме по воздушной безопасности Safer Skies.

Отмечается, что инициатива связана с ситуацией со сбитым в Иране в 2020 году самолетом «Международных авиалиний Украины» (МАУ). Канадскую сторону не устраивает, что Иран занимается расследование крушения. Кроме того, в течение двух лет Канада безрезультатно пыталась добиться от этой страны выплат родственникам погибших пассажиров, многие из которых были гражданами Канады.

В декабре суд канадской провинции Онтарио постановил взыскать с Ирана $107 млн как компенсацию семьям шести погибших при крушении самолета «Международных авиалиний Украины» в Тегеране. В мае прошлого года было принято решение о том, что самолет был сбит в результате акта терроризма.

На борту сбитого украинского лайнера находились 176 человек, включая 55 граждан Канады и 35 обладателей канадского вида на жительство.

Киев назвал доклад Ирана о причинах крушения Boeing 737 около Тегерана циничной попыткой скрыть истинные причины авиакатастрофы. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что Киев не позволит избежать ответственности за это преступление. ООН также заявила, что объяснения иранского правительства содержат несоответствия.

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