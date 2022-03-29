Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Foreign Policy: мир не демонстрирует единства с США... 08:53
Иностранцы стали реже получать российское гражданство 08:45
Гол и передача Наместникова помогли «Далласу» обыграть «Сан-Хосе» 08:40
Вирусолог предупредил о новой волне коронавируса в России... 08:22
Экс-наставник «Спартака» Каррера сравнил красно-белых со... 08:13
Сомнолог Бузунов предупредил об опасности частых пробуждений ночью 08:06
Американский журналист подловил руководство США на попытке скрыть... 07:58
Промес обогнал Аленичева и Ананко по матчам за «Спартак»... 07:55
«Лидер франшизы»: «Миннесота» опубликовала... 07:48
Спецслужбы Казахстана заявили о предотвращении покушения... 07:48

Стало известно, в какие соцсети перешло большинство блогеров после блокировки Instagram*

Perfluence: блогеры в два раза чаще выбирают «ВКонтакте», чем Telegram

Слушать
Остановить
close
100%
Depositphotos

После блокировки Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) блогеры в два раза чаще выбирают «ВКонтакте», чем Telegram, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование аналитиков платформы Perfluence.

«За период с 15 февраля по 16 марта динамика активности постинга на платформе показала, что количество публикаций в Instagram снизилось на 30% (с 4109 публикаций в день до 1622). При этом доля присутствия блогеров в социальной сети уменьшилась не более чем на 15%. Важно отметить, что количество ежедневных публикаций в Instagram снизилось примерно на 1,5 тыс. из-за ухода некоторых клиентов как из инфополя, так и из сети Instagram», — указано в исследовании.

Аналитики собрали до 300 тыс. публикаций, при этом из 140 тыс. блогеров, сотрудничающих с платформой Perfluence, большинство — именно блогеры в Instagram. 35 тыс. человек ведут блоги в VK, почти семь тыс. — в Telegram, и еще шесть тыс. — в YouTube.

Также значительная часть блогеров обитала в TikTok, однако после введения ограничений по публикации контента в этой социальной сети, количество публикаций сократилось в 30 раз. Основной причиной этого стал уход рекламодателей, а не ограничения, которые были преодолены блогерами спустя два-три дня.

Ранее «Россграм» представил пилотную версию приложения.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+