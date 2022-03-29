Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Вирусолог предупредил о новой волне коронавируса в России... 08:22
Экс-наставник «Спартака» Каррера сравнил красно-белых со... 08:13
Сомнолог Бузунов предупредил об опасности частых пробуждений ночью 08:06
Американский журналист подловил руководство США на попытке скрыть... 07:58
Промес обогнал Аленичева и Ананко по матчам за «Спартак»... 07:55
«Лидер франшизы»: «Миннесота» опубликовала... 07:48
Спецслужбы Казахстана заявили о предотвращении покушения... 07:48
В КНДР предупредили Южную Корею о последствиях в случае... 07:34
Свыше 30 человек пострадали в результате взрыва... 07:30
Театр Пушкина показал комедию Гольдони в русской версии 07:11

Пранкеры Вован и Лексус запустили флешмоб

Слушать
Остановить
close
100%
Александр Полегенько/РИА «Новости»

После удаления YouTube-канала пранкеры Вован и Лексус опубликовали в Telegram-канале видеообращение, в котором рассказали о запуске флешмоба.

«26 марта YouTube удалил наш канал, существовавший с 2013 года. При этом YouTube подтвердил, что мы не нарушали их правила. Канал был удален только лишь по требованию силовых ведомств UK, назвавших наши пранки угрозой национальной безопасности.

Этот политический шаг подтверждает, что корпорация использует свою популярность в дискриминационных целях, а министерства просто боятся, что пользователи по всему миру, в первую очередь британские, поймут, что на самом деле думают их министры. Боятся позора! Как будто в интернете можно что-то спрятать!

И именно этим видео мы хотим призвать всех сказать НЕТ отмене, запретам и дискриминации в отношении свободы слова!

Мы запускаем флешмоб и для этого закрепляем ссылку на файлообменник со всеми последними пранками британских министров, вызвавшими такой ажиотаж.

Скачивайте, распространяйте и выставляйте с хештегом «cancelme», — заявили они в обращении.

26 марта YouTube заблокировал канал пранкеров после жалобы Министерства обороны Великобритании.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+