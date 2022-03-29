Аксенов заявил, что жители Украины хотят получить паспорта РФ

Большинство жителей регионов Украины, которые сейчас контролирует российская армия, изъявили желание получить паспорта РФ. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире стрима «Соловьев Live» в YouTube.

По его словам, речь идет не только о граничащей с Крымом Херсонской области, вопросы о получении российского гражданства поступают и со стороны жителей Украины.

Ранее сообщалось, что в Россию прибыли почти 500 тыс. человек с Украины и из Донбасса с начала спецоперации.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».