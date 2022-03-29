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Гендиректор МАГАТЭ прибыл на Украину для переговоров с кабмином страны

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Lisi Niesner/Reuters

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси приехал на территорию Украины для переговоров с представителями правительства по теме оказания срочной технической помощи. Об этом сообщается на сайте МАГАТЭ.

Гросси планирует инициировать обеспечение безопасности ядерных объектов Украины. В рамках этого планируется отправка экспертов МАГАТЭ на приоритетные объекты и доставка жизненно важных материалов для обеспечения безопасности и охраны.

«Военный конфликт подвергает беспрецедентной опасности АЭС и другие предприятия Украины по работе с радиоактивными материалами. Мы должны принять срочные меры с целью убедиться, что они могут безопасно продолжить свою деятельность, а также сократить риск инцидентов, которые могли бы серьезно повлиять на здоровье и окружающую среду Украины и за ее пределами», — сказал Гросси.

Ранее министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что Вашингтон не видит угроз в краткосрочной перспективе, касающихся ядерных объектов на Украине.

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