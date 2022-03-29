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Полицейские задержали мужчину, собравшего дома вертолет

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Жителя китайской деревни задержала полиция, когда он тестировал вертолет, собранный своими руками, пишет Asia One. Офицеры решили, что действия мужчины представляют опасность для окружающих.

59-летний Чэнь Жуйхуа из провинции Цзянсу занимается авиастроением в домашних условиях. В 2021 году мужчина решил собрать вертолет из подручных запчастей, что ему и удалось. Однако перед тем, как завершить проект, инженер провел летные испытания.

«Я работал над этим вертолетом около года, потратив около 200 000 юаней», — уточнил он.

Чэнь поднялся в воздух на своей машине и смог приземлиться, но на земле его уже ждали сотрудники полиции. Офицеры задержали мужчину и сообщили, что его действия представляют опасность для окружающих, впрочем, сам изобретатель с этим не согласен.

«В испытательном полете участвовали только два человека, включая меня, и мы не допускали посторонних», — объяснил Жуйхуа.

После того, как инженер был отпущен, власти запретили ему летать на самодельном вертолете, сославшись на соображения безопасности.

Ранее соцсети удивил мужчина, построивший вертолет из деталей от сломанных автомобилей.

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