Полицейские задержали мужчину, собравшего дома вертолет

Жителя китайской деревни задержала полиция, когда он тестировал вертолет, собранный своими руками, пишет Asia One. Офицеры решили, что действия мужчины представляют опасность для окружающих.
59-летний Чэнь Жуйхуа из провинции Цзянсу занимается авиастроением в домашних условиях. В 2021 году мужчина решил собрать вертолет из подручных запчастей, что ему и удалось. Однако перед тем, как завершить проект, инженер провел летные испытания.
«Я работал над этим вертолетом около года, потратив около 200 000 юаней», — уточнил он.
Чэнь поднялся в воздух на своей машине и смог приземлиться, но на земле его уже ждали сотрудники полиции. Офицеры задержали мужчину и сообщили, что его действия представляют опасность для окружающих, впрочем, сам изобретатель с этим не согласен.
«В испытательном полете участвовали только два человека, включая меня, и мы не допускали посторонних», — объяснил Жуйхуа.
После того, как инженер был отпущен, власти запретили ему летать на самодельном вертолете, сославшись на соображения безопасности.
Ранее соцсети удивил мужчина, построивший вертолет из деталей от сломанных автомобилей.