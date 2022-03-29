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Россияне списали 13 млрд бонусов от СберСпасибо на покупки в 2022 году

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

С начала 2022 года клиенты программы лояльности СберСпасибо списали 13 миллиардов бонусов, сообщает пресс-служба банка. Люди использовали их для покупки техники и электроники, лекарств, продуктов питания, бытовой химии и других товаров.

Самые популярные спецпредложения по списанию бонусов на различные товары и услуги в сервисах и магазинах партнеров выделены в отдельную подборку.

«В этом году мы наблюдали рост списания бонусов еще в январе, динамика наблюдается и сейчас. Для сравнения: с 1 января по 15 марта 2021 года клиенты СберСпасибо списали восемь миллиардов бонусов, а в 2022 году за этот же период — 13 миллиардов.

Это отлично демонстрирует тот факт, что наши участники выгодно используют бонусы при покупках и значительно экономят «живые» деньги, а также копят еще больше бонусов и находят им выгодное применение.

На фоне повышенного спроса мы наблюдаем и рост активности наших клиентов в программе лояльности, и нас неизменно радует тот факт, что мы помогаем в такое непростое время получить выгоду от покупок.

Большинство наших участников проявляют уверенную финансовую грамотность: стали активнее вовлекаться в акционные предложения, обменивают бонусы на скидки у партнеров, списывают на покупки продуктов первой необходимости, услуги и переводят бонусы на добрые дела, помогая благотворительным фондам.

Мы бесконечно благодарим каждого участника СберСпасибо за доверие и вовлечение, будем стараться и дальше предлагать им максимально выгодные предложения с бонусами», — сказал директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо» Андрей Писарев.

Участники программы могут покрыть до 99% стоимости покупок с помощью бонусов. Так, можно выбрать товары первой необходимости, технику и электронику, одежду, строительные и отделочные материалы на мультикатегорийном маркетплейсе СберМегаМаркет, заказать продукты из СберМаркета, медикаменты и косметику — в СБЕР ЕАПТЕКЕ, готовую еду — в сервисе Delivery Club, оформить подписку СберПрайм и многое другое. Кроме того, россияне стали чаще обменивать бонусы на промокоды лотерейных билетов и использовать их при покупке авиабилетов и бронировании отелей по России.

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