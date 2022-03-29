Минцифры и ФАС начнут контролировать цены на сотовую связь

Минцифры РФ объявило на своем сайте, что совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) начнет контролировать рост цен на тарифы на сотовую связь.

«Тарифы на сотовую связь не будут расти выше уровня инфляции в России», — отметили в министерстве.

Там добавили, что на фоне санкций операторам связи будет сложнее сохранить «темпы развития сети», поэтому предлагается ограничить предложения безлимитных тарифов и «пересмотреть их наполнение» при необходимости, в частности, убрав «архивные» варианты.

«Это создает неоправданно высокую нагрузку в местах, где абонентам доступно подключение к проводным сетям связи. Именно на устранение этого перекоса в использовании мобильных сетей связи направлены рекомендации. К тому же исключение «архивных» тарифов с неактуально низкой ценой на услуги связи позволит операторам сохранить текущие тарифы для всех абонентов», — добавили в Минцифры.

Ранее сообщалось, что министерство направляло операторам мобильной связи рекомендацию об «исключении неограниченного потребления трафика».

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что этим летом могут начаться перебои с мобильной связью из-за дефицита оборудования.