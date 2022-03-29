Хирург Станкевич предупредил об опасности компульсивного переедания

Компульсивное переедание относится к расстройствам пищевого поведения и может быть вызвано рядом причин, включая продолжительный стресс: в этом состоянии выделяется гормон кортизол, который, накапливаясь в организме, вызывает повышенный аппетит, рассказал «Газете.Ru» врач высшей категории, бариатрический хирург Владимир Станкевич.

«Кроме того, постоянные перекусы могут вызывать короткое ощущение облегчения за счет выработки серотонина и эндорфина – «гормонов счастья», что также вызывает привыкание в период постоянной тревоги. Эти механизмы влияют на появление так называемого эмоционального голода – когда настоящей потребности в пище у человека нет, но тяга к еде сохраняется», — пояснил он.

По словам эксперта, многие стрессовые ситуации, приведшие к перееданию, со временем разрешатся, а последствия тревоги сохранятся надолго. Так, компульсивное переедание в перспективе может привести не только к излишнему весу, но и к ожирению, когда самостоятельно сбросить вес и удержать его становится невозможно.

«Ожирение является хроническим рецидивирующим заболеванием, лечение которого требует помощи специалиста. Так сложилось, что эволюционно в нашем организме предусмотрена важная защитная система, предотвращающая голодание. Под воздействием жира в организме вырабатывается важный гормон, – лептин, который сигнализирует мозгу о запасах жира. При снижении его уровня и падении лептина мозг воспринимает это как состояние голода и переключает метаболизм на энергосбережение, увеличивая аппетит. Это было крайне важно для наших предков – помогая им сохранять вес и энергию, но в современном мире это нам сильно вредит, потому что природой не был предусмотрен обратный механизм: когда мы пытаемся сбросить вес и удержать его, а уровень жира и лептина падает, организм усиливает голод и сохраняет энергию – мы вступаем в «перетягивание каната» с системой регуляции в нашем организме», — говорит Станкевич.

При ожирении человек не отдает себе отчет в том, какой объем еды он съедает, утверждает хирург.

«К сожалению, в обществе бытует мнение, что человек должен сам заставить себя похудеть, а иначе он считается слабохарактерным. Из-за этого пациенты иногда боятся осуждения. Но это осуждение возникает лишь потому, что до сих пор очень немногие понимают: ожирение — серьезное хроническое заболевание, а не следствие «лени» или «неумения себя контролировать», — отмечает специалист.

Также зачастую на ожирение смотрят только как на эстетическую проблему, не принимая во внимание, насколько это тяжелое хроническое рецидивирующее заболевание, добавляет Станкевич. В то же время, избыточный вес становится причиной сахарного диабета, нарушений репродуктивной функции, остеоартроза, обструктивного апноэ сна, стрессового недержания мочи, артериальной гипертензии, астмы и других заболеваний.

«Риск развития серьезных осложнений у людей с избыточным весом в разы больше, чем у людей с нормальной массой тела, а продолжительность их жизни сокращается более, чем на 10 лет», — добавляет он.

В России, по словам Станкевича, около 30% населения страдает ожирением. Однако бесплатную медицинскую помощь по хирургическому лечению заболевания (бариатрическую операцию) в 2020 году получили всего 345 пациентов, в 2019 – 174.

«Бариатрическая хирургия включена во все официальные нормативные документы, регламентирующие лечение ожирения и сахарного диабета в России. Это действительно эффективный способ лечения: у прооперированных пациентов избыточная масса тела снижается более, чем на 60% в течение 1-1,5 лет, у 75% прооперированных наступает длительная ремиссия сахарного диабета второго типа», — заметил хирург.