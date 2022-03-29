ЕР и Минпросвещения гарантируют выполнение программ капремонта школ

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на расширенном совещании партии и Минпросвещения заявил, что, невзирая на санкции и трудности, программы, которые гарантируют выполнение программ капремонта школ и обеспечения школьников горячим питанием, безусловно будут выполнены. Для «Единой России» это магистральное направление работы и ключевой раздел народной программы, на который из бюджета уже выделены необходимые средства, добавил он.

Турчак отметил, что большинство регионов начали программу капремонта школ, задержка есть примерно по 20 объектам из более чем 1600.

«Каждый срыв повлечет за собой ответственность, вплоть до кадровых решений. Объективных причин и задержек с объявлением конкурсных процедур нет и быть не может», — сказал секретарь генсовета ЕР.

Он предложил перераспределять между регионами средства на капремонт школ в случае нарушения сроков выполнения программы – с этой инициативой секретарь генсовета «Единой России» обратится в правительство. До 15 апреля регионы, которые срывают графики, должны устранить имеющиеся недочеты.

Турчак напомнил, что на 2022 год выделено из федерального бюджета более 66 млрд рублей, на 2023 – чуть более 25 млрд рублей. На эти средства за два года должны быть отремонтированы 2065 зданий школ, из них в этом году – 1653 школы.

«Бюджет и проектно-сметные документации сверстаны исходя из прежнего уровня цен. Это значит, что так или иначе придется оптимизировать расходы. Ресурс для такой оптимизации, прежде всего, в минимизации бюрократических процедур», — заявил он, напомнив, что в рамках пакета мер по противодействию санкциям уже принято решение, что в проектно-сметную документацию можно будет вносить коррективы в связи с заменой стройматериалов из недружественных стран.

Он также призвал с самого начала включить в процесс капремонта все ответственные службы и органы власти, которые впоследствии принимают объекты — МЧС, Минздрав, комбинаты питания, Ростехнадзор, Роспотребнадзор, чтобы после сдачи объектов не было вопросов по выполнению требований этих ведомств.

Напомним, создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет президент Владимир Путин поручил на съезде «Единой России». Ее реализацию закрепили в народной программе партии.