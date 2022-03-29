СК возбудил дело о пытках и попытке убийства украинскими военными восьмерых пленных

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о пытках и попытке убийства военнослужащими ВСУ восьмерых пленных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Дело было возбуждено по статьям о покушении на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц с особой жестокостью (ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ).

В СК сообщили, что украинские военнослужащие совершили покушение на убийство с особой жестокостью в отношении не менее восьмерых задержанных, нанеся им телесные повреждения, в том числе с использованием огнестрельного оружия.

Новый раунд переговоров России и Украины состоялся 29 марта в Стамбуле во дворце Долмабахче. Переговорный процесс проходил в закрытом для прессы режиме. Российскую делегацию представлял помощник президента РФ Владимир Мединский.

По итогам встречи глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что Украина пообещала принять меры в отношении причастных к этому инциденту.