Австралиец нашел на пляже останки неизвестного существа

Житель Австралии нашел на пляже тушу загадочного животного, пишет Daily Mail. Cудя по всему, создание выкинуло на берег из воды, но никто не знает, что это такое.

Автором находки стал местный житель Алекс Тан, когда с утра прогуливался по пляжу. Мужчина рассказал, что не понял, что увидел, поэтому достал телефон и начал снимать тушу на видео. Позже он опубликовал кадры с места события в соцсетях.

«Он похож на обезвоженного опоссума, но отличается от всего, что я видел», — резюмировал Тан.

Зрители предположили, что это либо останки кенгуру, либо валлаби. Некоторые даже пошутили на тему пришельцев. Тем не менее пока официально не установлено, кому принадлежит туша — местные власти тоже не знают ответ на этот вопрос.

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