Мизулина: YouTube стал абсолютно ангажированной политической платформой

Член Общественной палаты, директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина рассказала, почему YouTube не блокирует откровенно русофобский контент.

«Честно говоря, на YouTube сейчас в принципе представлен только русофобский контент. Альтернативной точки зрения на этой платформе тоже нет. Пророссийских новостей, российской официальной информации никакой нет. Такого рода каналы очень активно блокируются видеохостингом,. Мы знаем, что и все официальные СМИ российские были заблокированы, и ряд крупных патриотических каналов тоже подвергается определенным санкциям и репрессиям.

Судя по данным нашего мониторинга, только сплошной экстремистский контент в отношении русских, различные видео с насилием, фейки, русофобский контент и откровенно разжигающий межнациональную рознь контент распространяется на платформе. Это, конечно ситуация не новая для нас, мы длительное время мониторим эту платформу и наблюдаем за ее действиями», — отметила она.

Мизулина добавила, что YouTube откровенно пренебрегает законами России, принципами свободы распространения информации и принципами свободы слова, на которых строилась и сама платформа, когда она создавалась.

«По сути можно сейчас говорить о том, что от ситуации нейтралитета, от ситуации площадки для коммуникации, площадки для распространения новостей и различных точек зрения, YouTube стал абсолютно ангажированной политической платформой. Ну и, конечно, орудием преступления. Потому что, если говорить о призывах к насилию, призывах к террористическим актам, диверсиям на железной дороге, призывам к применению насилия в отношении русских, это не что иное, как преступление. Такому преступному контенту YouTube позволяет распространяться на своей платформе», — заключила она.