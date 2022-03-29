В Минпромторге ответили на вопрос о возможном дефиците картонных упаковок в России

В России не ожидается дефицита картонных упаковок для лекарств, табака и парфюмерии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Минпромторге.

По данным министерства, российский завод «Кама» обеспечивает потребности в мелованном картоне, необходимом для упаковки этих товаров.

«В прошлом году на заводе «Кама» было запущено первое в России производство данного вида картона, нацеленное на удовлетворение всех потребностей потребителей, в том числе фарм-производителей. На данный момент предприятие закрывает потребности отечественного рынка», — сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что цены на книги в рознице выросли примерно на 20% из-за подорожания бумаги и типографских услуг.

Подорожание бумаги послужило фактором роста себестоимости книг. Сами цены на бумагу выросли практически на треть.