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Роскомнадзор заблокировал сайт mult.ru с мультфильмами про Масяню

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Masyanya Kuvaeva/Youtube

Роскомнадзор ограничил на территории России доступ к сайту студии mult.ru, которая создала мультипликационный проект «Масяня», следует из публикации на сайте ведомства.

По информации реестра, доступ ограничен по требованию Генпрокуратуры РФ в соответствии с регламентом блокировки сайтов, которые содержат призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях.

Накануне Роскомнадзор обратился к владельцу сайта mult.ru с требованием удалить крайний эпизод мультсериала «Масяня». По данным ведомства, серия содержит «недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик, направленную на дискредитацию Вооруженных сил России».

Ранее Роскомнадзор ограничил на территории России доступ к сайту немецкого издания Bild и сайту журналиста Александра Невзорова, против которого недавно возбудили уголовное дело.

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