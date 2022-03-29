Мишустин допустил возвращение в образование некоторых аспектов советской системы

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о возможности возвращения некоторых аспектов советского образования. Об этом сообщает ТАСС.

«Да, Россия присоединилась к болонской системе почти 20 лет назад и, несмотря на этот достаточно длительный срок, система российского образования в целом учитывает наши национальные приоритеты», — сказал он на встрече с членами фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме.

Мишустин отметил, что у советского образования были свои сильные стороны.

«Сегодня многое строится иначе, но надо внимательно посмотреть именно на те аспекты [в советской системе образования], которые можно было бы взять», — добавил глава правительства.

Ранее председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) и помощник президента Владимир Мединский предложил перенять распространенную в американских школах практику воспевания флага и других государственных символов.