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В ОП прокомментировали намерение ACA подать в суд на Google

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Член Общественной палаты РФ, первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Никита Данюк прокомментировал заявление Лиги Absolute Championship Akhmat (АСА) о том, что организация намерена подать в суд Google с требованием получить компенсацию за блокировку YouTube-канала ММА-промоушена.

«В принципе мы видим, что решение по Ахмату и по Царьграду стало таким стимулирующим фактором для ряда российских СМИ и организаций, которые понимают, что политически-мотивированные действия Google и других IT-компаний можно поставить под сомнение, и в рамках опять же судебного разбирательства добиться справедливости и получить компенсацию нанесенного ущерба. Поэтому все российские СМИ, организации и пользователи, которые имеют абсолютно справедливые юридические и самое главное законные основания отстаивать свои интересы, они в праве добиваться компенсации, разблокировок каналов и контента,» — отметил он.

По словам эксперта, если IT-компании не уважают права, то абсолютно целесообразно заводить судебные разбирательства и вообще ставить вопрос о присутствии таких компаний на российском рынке.

«Они получают прибыль за счет российских граждан и соответственно должны соблюдать законы нашей страны. Политика двойных стандартов, при которой они с одной стороны работают и зарабатывают, но при этом злоупотребляют доминирующим положением, абсолютно неприемлема», — добавил Данюк.

Он подчеркнул, что YouTube и другие иностранные платформы, которые и так уже дискредитировали себя двойными стандартами, непрозрачными алгоритмами работы, предвзятой модерацией и цензурой, обязаны нести за это ответственность.

«Это очень правильно, что Россия отстаивает интересы своих граждан. И те организации, которые пострадали от произвола IT-компаний, должны получить определенные компенсации. Очень важно, чтобы все законы в сфере IT были выполнены.

Понятно, что с одной стороны спорт должен быть вне политики. Зарубежные общественные деятели всегда это подчеркивали. Но на практике мы видим наоборот полное противоречие. В этом смысле тот же канал промоушена, который был заблокирован, имеет полное право и на восстановление и на компенсацию,» — заключил член Общественной палаты.

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