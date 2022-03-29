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Задолженность предприятий по зарплатам в России составляет более 12 млрд рублей

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Задолженность предприятий по зарплатам в России в этом году составляет более 12 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СК.

По данным ведомства, СК расследовал факты невыплаты зарплаты. В Роструде заявили, что задолженность предприятий на 1 марта 2022 года исчисляется в размере более 12 млрд руб. Самый большой долг отмечается в Москве и Республике Башкортостан.

В СК добавили, что в суд в прошлом году были направлены 762 соответствующих дела, прекращено в связи с полным погашением задолженности в ходе следствия 783 дела.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что СК готовит запросы в семи странах, где происходят нападения в российских дипучреждениях.

Речь идет о Нидерландах, Ирландии, Чехии, Литве, Польше, Франции и Эстонии.

До этого СКР возбудил дела по фактам нападений на посольства РФ в Нидерландах и Ирландии. 7 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в ночь с 6 на 7 марта на представительство Россотрудничества в Париже было совершено нападение. Неизвестный бросил в здание бутылку с горючей смесью.

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