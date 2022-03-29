Корреспондент «Известий» ранен под Мариуполем

Газета «Известия» сообщила, что ее корреспондент Родион Северьянов получил ранение в ногу под украинским Мариуполем. Информация о состоянии пострадавшего и обстоятельства получения ранения уточняются.

Северьянов присылал свои репортажи с мест боевых действий и тыла, он находился в Донбассе практически с самого начала спецоперации РФ по защите жителей региона. Самой недавней журналисткой работой стал репортаж о передаче гуманитарной помощи жителям Мариуполя.

Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря. 7 марта в ДНР заявили об окружении города. 12 марта глава ДНР Денис Пушилин сказал, что Мариуполь является эпицентром военных действий.

Ранее сообщалось, что российские военные доставили в Мариуполь партию гуманитарной помощи. Местные жители получили продуктовые комплекты, а также бутилированную питьевую воду. В одном из центральных районов города гражданским лицам были розданы продовольственные наборы.