Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Вирусолог предупредил о новой волне коронавируса в России... 08:22
Экс-наставник «Спартака» Каррера сравнил красно-белых со... 08:13
Сомнолог Бузунов предупредил об опасности частых пробуждений ночью 08:06
Американский журналист подловил руководство США на попытке скрыть... 07:58
Промес обогнал Аленичева и Ананко по матчам за «Спартак»... 07:55
«Лидер франшизы»: «Миннесота» опубликовала... 07:48
Спецслужбы Казахстана заявили о предотвращении покушения... 07:48
В КНДР предупредили Южную Корею о последствиях в случае... 07:34
Свыше 30 человек пострадали в результате взрыва... 07:30
Театр Пушкина показал комедию Гольдони в русской версии 07:11

В Верховную раду Украины внесен законопроект об изъятии имущества у РПЦ

Слушать
Остановить
close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

В Верховную раду Украины внесен законопроект о запрете деятельности Русской православной церкви. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на парламент страны.

В рамках законопроекта также предлагается изъять у РПЦ недвижимость и иное имущество.

« ...необходимо осуществить необходимые меры по распоряжению объектами недвижимого имущества и движимых вещей, находящихся в собственности, в аренде или на других основаниях в распоряжении у организаций (объединений), деятельность которых запрещается, согласно настоящему закону», — говорится в документе.

Ранее депутат украинского парламента Алексей Гончаренко сообщил, что Верховная рада Украины ввела уголовную ответственность за несанкционированное распространение информации о передвижении или местонахождении войск Украины.

По его словам, уголовный кодекс дополняется статьей 114-2: несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВС Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения или ЧП.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+