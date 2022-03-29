«Ашан» и «Атак» отказались от ограничения наценки на сахар

Торговые сети «О'Keй» и Auchan Retail (гипермаркеты «Ашан» и «Атак») проинформировали ФАС об отмене ограничения наценки на сахар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу ФАС.

«Торговые сети «О'Keй» и Auchan Retail уведомили ФАС России об отказе от обязательств по добровольному ограничению наценок на сахар», — сказали в ведомстве.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что ретейлеры «Ашан», «Атак», «О'Кей» и «Магнит» (АО «Тандер») ограничат наценки на уровне 5%.

По данным ФАС, эти торговые сети первыми отреагировали на предложенный Минпромторгом и Минсельхозом механизм, предполагающий минимизацию торговых наценок на четыре категории социально значимых товаров: молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи «борщевого набора» (картофель, лук, капуста, морковь, свекла. — прим. ред.).

Для информирования покупателей ретейлеры планируют помечать продукты с ограниченными наценками соответствующими ценникодержателями или специальными ценниками с надписью «Социальный товар», уточнили в ведомстве.