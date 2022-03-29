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В Минсельхозе рассказали о наценках на социально значимые товары

Минсельхоз РФ считает важным сохранить минимальные наценки на социально значимые товары

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Depositphotos

В Минсельхозе России заявили, что считают необходимым сдерживать наценки на социально значимые товары, включая сахар. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.

«Минсельхоз считает необходимым сохранить минимальные торговые наценки на социально значимые продовольственные товары, включая сахар, как минимум до начала нового сельскохозяйственного сезона», — говорится в сообщении.

Ранее торговые сети «О'Keй» и Auchan Retail (гипермаркеты «Ашан» и «Атак») уведомили ФАС об отмене ограничения наценки на социально значимые товары.

До этого Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что ретейлеры «Ашан», «Атак», «О'Кей» и «Магнит» (АО «Тандер») ограничат наценки на уровне 5%.

По данным ФАС, эти торговые сети первыми отреагировали на предложенный Минпромторгом и Минсельхозом механизм, предполагающий минимизацию торговых наценок на четыре категории социально значимых товаров: молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи «борщевого набора» (картофель, лук, капуста, морковь, свекла. — прим. ред.).

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