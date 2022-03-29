Глава СК поручил расследовать обстоятельства ранения российского журналиста под Мариуполем

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства ранения российского журналиста под Мариуполем. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления расследовать данный факт», — говорится в сообщении.

Ранее газета «Известия» сообщила, что ее корреспондент Родион Северьянов получил ранение в ногу под украинским Мариуполем. Информация о состоянии пострадавшего и обстоятельства получения ранения уточняются.

Северьянов присылал свои репортажи с мест боевых действий и тыла, он находился в Донбассе практически с самого начала спецоперации РФ по защите жителей региона. Самой недавней журналистской работой стал репортаж о передаче гуманитарной помощи жителям Мариуполя.

Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря. 7 марта в ДНР заявили об окружении города. 12 марта глава ДНР Денис Пушилин сказал, что Мариуполь является эпицентром военных действий.