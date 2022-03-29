Власти сообщили, что взрывы в Белгородской области прекратились

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что начавшиеся накануне вечером взрывы в регионе прекратились. Его цитирует ТАСС.

«По докладу главы поселения, пострадавших среди жителей села нет. На место прибыла оперативная группа МЧС. Сейчас будет проведен еще один обход села, чтобы осмотреть дома на наличие повреждений», — уточнил градоначальник. Он пообещал сообщить о причинах произошедшего позднее.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области произошло несколько взрывов. В результате одно из них пострадали четверо военнослужащих — снаряд взорвался на территории временного военного городка.

Также стало известно, что в районе села Красный Октябрь под Белгородом произошел взрыв. На месте работают экстренные службы. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что жертв и пострадавших среди местных жителей нет.

Режим ЧС ввели 23 марта в двух приграничных селах Белгородской области — Журавлевке и Нехотеевке, где из-за взрыва снаряда, запущенного со стороны Украины, три человека были ранены.