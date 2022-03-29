Пять человек погибли в результате стрельбы в израильском Бней-Браке

В израильском городе Бней-Браке произошла стрельба, в результате которой погибли пять человек. Об этом сообщает радио Kan.

Служба безопасности Израиля заявила, что нападавший приехал с Западного берега реки Иордан. По предварительным данным он может являться бывшим заключенным. Он открыл стрельбу с мотоцикла. В перестрелке был застрелен полицейский, который пытался выйти на контакт и нейтрализовать нападавшего.

Еще одно нападение, по данным РИА «Новости», в это же время было совершено в Рамат-Гане. Оба города находятся неподалеку от Тель-Авива.

27 марта в израильском городе Хадера произошло вооруженное нападение, в результате которого двое местных жителей-израильтян погибли, еще шесть человек, включая двоих полицейских, получили ранения. По последним данным, нападавших было двое, — они были нейтрализованы ответным огнем, открытым полицейскими.

Нападение в Хадере произошло вскоре после того, как арабский гражданин Израиля зарезал не менее четырех человек в южном городе Беэр-Шева, прежде чем он был смертельно ранен прохожим.