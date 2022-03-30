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Семилетняя девочка стала самой молодой оперной певицей в мире

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Guinness World Records

Семилетняя жительница США попала в Книгу рекордов Гиннеса, став самой молодой оперной певицей в мире, сообщает издание UPI.

Виктория Бринкер из Пенсильвании установила рекорд в 7 лет и 314 дней, спев партию в опере «Огни и легенды» в Питтсбургском театре, сорвав овации зрителей. По словам самой американки, тяга к музыке у нее появилась практически с пеленок.

«Я рано заговорила и начала петь уже в два года. Я всегда пела», — рассказала Виктория.

С оперой школьница познакомилась в шестилетнем возрасте благодаря своей матери. Бринкер рассказала, что ее привлекла техника певцов, их партии и различные аранжировки.

«Мне нравятся сложные аранжировки, техника, необходимая для пения, разные языки, на которых написаны все арии», — добавила американка.

Виктория и родители пока не знают, станет ли опера делом всей ее жизни или это просто временное хобби. Однако школьница каждый раз получает удовольствие, выступая на сцене.

Ранее девятилетний школьник из Индии стал самым молодым инструктором по йоге.

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