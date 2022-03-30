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Мужчина рассказал о самом коротком и грустном свидании в истории

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Житель США рассказал, что сходил на свидание с женщиной, которое закончилось для него не самым лучшим образом, пишет Independent. Оказалось, что новая знакомая использовала его, чтобы он довез ее до другого бойфренда.

По словам американца, он познакомился с женщиной в Tinder и договорился с ней погулять. В назначенный день он подъехал на машине к дому собеседницы, посадил ее в автомобиль, и пара поехала в сторону центра.

«Вживую она была еще привлекательнее», — вспоминает он.

Внезапно женщина попросила мужчину заехать к ее подруге, якобы она оставила у нее свои вещи. Ухажер не стал возражать, поэтому свернул на нужный адрес и стал ждать, когда его спутница вернется, однако та не спешила.

На сообщение женщина тоже не ответила, поэтому американец решил постучать в дверь дома, где должна была жить подруга. На пороге появился высокий незнакомец, покрытый татуировками. Он и сообщил мужчине, что его приятельница закрылась в другой комнате с соседом.

«Не буду врать, по дороге я пролил пару слезинок», — добавил обманутый ухажер.

Мужчина добавил, что женщина писала ему на следующий день, но он не ответил и удалил ее номер. Сам он описал неудачное свидание как «самое короткое и грустное в истории».

Ранее жительница США взяла в заложники и пытала мужчину, с которым познакомилась на сайте знакомств.

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