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Байден подписал закон о запрете линчевания в США

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Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Джо Байден поставил подпись под законом, согласно которому линчевание признается федеральным преступлением на почве ненависти, передает CNN.

Во время церемонии подписания соответствующего документа в Белом доме глава государства назвал линчевание «террором».

«Линчевание было чистым террором, чтобы навязать ложь о том, что не все принадлежат Америке, не все созданы равными. Террор, чтобы систематически подрывать с трудом отстаиваемые гражданские права», — заявил американский лидер .

Также в ходе церемонии подписания вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис напомнила, что закон о борьбе с линчеванием вносился в Конгресс США свыше 200 раз.

Ранее Cенат США единогласно проголосовал за закон, в соответствии с которым так называемый «суд Линча» или самосуд выделен в отдельный состав преступления.

Принятый закон назван в честь Эмметта Тилла — четырнадцатилетнего афроамериканского мальчика, убитого расистами в Миссисипи в 1955 году по ложному обвинению в приставаниях.

Теперь максимальное наказание за линчевание будет составлять до 30 лет лишения свободы, если преступление ненависти сопряжено с причинением тяжких телесных повреждений.

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