В МЧС рассказали об опасности выхода на весенний лед

В МЧС РФ предупредили, что весенний лед стремительно тает из-за существенного перепада температуры. Выходить на него очень опасно, указали спасатели. Об этом информирует РИА «Новости».

Они указали на колебание среднесуточных температур воздуха. Лед на проточных водоемах особенно непрочен, могут быть проталины, промоины и глубокие трещины, пояснили в МЧС.

Особенно быстро разрушается лед там, где есть течение, сбросы теплых вод, а также заросли и растительность.

Ведомство призывает россиян не выходить на опасный весенний лед, а муниципальные власти усилить предупредительную работу на водоемах.

МЧС в особенности обращает внимание любителей рыбалки на меры безопасности на открытых водоемах и тем, кто решил сократить дорогу по водоему пешком или на машине.

20 февраля тело бывшего заместителя главы Минюста Владимира Ялунина нашли в реке в 10 км от того места, где он провалился под лед на своем квадроцикле. По словам родственников Ялунина, 70-летний экс-чиновник отправился вечером 5 февраля в церковь недалеко от Козино, но домой не вернулся.