Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Театр Пушкина показал комедию Гольдони в русской версии 07:11
Аналитик рассказал о факторах укрепления рубля 07:00
В Германии испугались, что газовое эмбарго поставит крест... 06:52
МЧС заявили о ликвидации пожара в Красноярском крае, где... 06:37
Плутник: не слышал жалоб «Спартака» на погоду, все играли... 06:31
Трамп посетовал, что США охраняют свои границы хуже стран третьего... 06:25
Каттани: информация о том, что я против продления контракта... 06:23
В Москве в воскресенье ожидаются гололедица и... 06:13
Британия планирует построить семь АЭС 05:59
Россия доставила на Украину и в Донбасс 665 тонн... 05:52

Вирусолог спрогнозировал срок окончания пандемии COVID-19

Чумаков: пандемия коронавируса будет длиться еще около 1,5 лет

Слушать
Остановить
close
100%
Depositphotos

Молекулярный биолог, вирусолог и профессор Петр Чумаков заявил, что пандемия коронавируса в мире будет длиться еще около 1,5 лет. Такое мнение он высказал в беседе с URA.RU.

По словам ученого, главная угроза в настоящее время исходит из КНР, где наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Он указал, что вакцина, используемая в Китае, достаточно низкоэффективная.

«В основном, у них все держится не на вакцинировании, а на карантинных мероприятиях. И вот сейчас, когда появился (штамм коронавирусной инфекции — «Газета.Ru») «омикрон», очень заразный, эти карантинные мероприятия оказываются малоэффективными», — говорит специалист.

Также он сказал, что подъем заболеваемости в данной стране грозит появлением нового варианта коронавируса, а из-за большой численности населения очень сильно вырастет риск возникновения новых мутаций.

Эксперт добавил, что людям, особенно уязвимым перед COVID-19 пожилым, необходимо продолжать ревакцинироваться каждые полгода.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что «омикрон» нельзя считать последней стадией пандемии коронавируса.

При этом во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) полагают, что «омикрон» может положить конец пандемии COVID-19 в Европе. По словам директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, некоторое время после резкого роста случаев этого варианта коронавируса в Европе может существовать глобальный иммунитет, который выработается благодаря вакцинам, в результате заражения или из-за сезонных особенностей.

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+