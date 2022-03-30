Вирусолог спрогнозировал срок окончания пандемии COVID-19

Молекулярный биолог, вирусолог и профессор Петр Чумаков заявил, что пандемия коронавируса в мире будет длиться еще около 1,5 лет. Такое мнение он высказал в беседе с URA.RU.

По словам ученого, главная угроза в настоящее время исходит из КНР, где наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Он указал, что вакцина, используемая в Китае, достаточно низкоэффективная.

«В основном, у них все держится не на вакцинировании, а на карантинных мероприятиях. И вот сейчас, когда появился (штамм коронавирусной инфекции — «Газета.Ru») «омикрон», очень заразный, эти карантинные мероприятия оказываются малоэффективными», — говорит специалист.

Также он сказал, что подъем заболеваемости в данной стране грозит появлением нового варианта коронавируса, а из-за большой численности населения очень сильно вырастет риск возникновения новых мутаций.

Эксперт добавил, что людям, особенно уязвимым перед COVID-19 пожилым, необходимо продолжать ревакцинироваться каждые полгода.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что «омикрон» нельзя считать последней стадией пандемии коронавируса.

При этом во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) полагают, что «омикрон» может положить конец пандемии COVID-19 в Европе. По словам директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, некоторое время после резкого роста случаев этого варианта коронавируса в Европе может существовать глобальный иммунитет, который выработается благодаря вакцинам, в результате заражения или из-за сезонных особенностей.