На Урале врача и бывшего военного заподозрили в изнасиловании несовершеннолетней

В Екатеринбурге следователи возбудили два уголовных дела в отношении троих местных жителей, которых подозревают в изнасиловании 15-летней школьницы. Об этом пишет kp.ru.

По данным издания, в преступлении подозревают 39-летнего заведующего выездной паллиативной службы свердловского онкологического диспансера Ивана Собачева и бывшего начальника управления боевой подготовки Объединенного стратегического командования Южного военного округа Рамиля Гилязова. Вместе с ними была задержана 40-летняя Оксана Гортинская.

Сообщается, что школьница познакомилась с компанией в интернете. Они позвали несовершеннолетнюю в квартиру для совместного употребления наркотиков. Ночью школьница выбежала из дома и обратилась за помощью к прохожему, который вызвал полицию. Девушка сказала, что ее изнасиловали.

Полиция при обыске в квартире подозреваемых нашла алкоголь, наркотики, использованные презервативы и колготки.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Изнасилование».

Ранее в Красноярском крае возбудили уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя по подозрению в совершении преступления против половой неприкосновенности 15-летней дочери супруги.