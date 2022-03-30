Один ребенок погиб, двое — госпитализированы после падения под лед реки

В Иркутске трое детей провалилось под лед реки Ангары. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на прокуратуру региона, которая проводит проверку в связи с гибелью одного из подростков.

Трое подростков вышли на нестабильный весенний лед реки Ангары в черте города, в районе улицы Сурнова, и в какой-то момент провалились под него.

Прохожие заметили детей в воде – они смогли помочь двум мальчикам. Их вытащили, после чего им понадобилась госпитализация из-за переохлаждения.

Третьего ребенка унесло течением, позже его тело нашли сотрудники МЧС в ходе поисково-спасательной операции.

Прокуратура, МВД и СКР проводят проверку.

Ранее в МЧС РФ предупредили, что весенний лед стремительно тает из-за существенного перепада температуры. Выходить на него очень опасно, указали спасатели.