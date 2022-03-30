Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Свыше 30 человек пострадали в результате взрыва... 07:30
Театр Пушкина показал комедию Гольдони в русской версии 07:11
Аналитик рассказал о факторах укрепления рубля 07:00
В Германии испугались, что газовое эмбарго поставит крест... 06:52
МЧС заявили о ликвидации пожара в Красноярском крае, где... 06:37
Плутник: не слышал жалоб «Спартака» на погоду, все играли... 06:31
Трамп посетовал, что США охраняют свои границы хуже стран третьего... 06:25
Каттани: информация о том, что я против продления контракта... 06:23
В Москве в воскресенье ожидаются гололедица и... 06:13
Британия планирует построить семь АЭС 05:59

Бастрыкин требует завести на росгвардейцев дело за бездействие в ходе конфликта в ресторане

Слушать
Остановить
close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело в отношении сотрудников Росгвардии, которые охраняли прокурора, пострадавшего в драке с полицейским в одном из ресторанов в Москве, передает пресс-служба СК РФ.

Так, соответствующее распоряжение было дано руководителю главного следственного управления по столице Андрею Стрижову. Бастрыкин также приказал этому управлению предоставить ему «подробный доклад о ходе расследования».

По данным ведомства, 26 марта в одном из ресторанов города случилась драка, в результате которой сотрудница генпрокуратуры получила телесные повреждения.

«В момент конфликта представители правоохранительных органов, обеспечивающие ее защиту, бездействовали», — сказано в сообщении.

Ранее в Курганской области сотрудницы ОВД подрались из-за начальника отдела.

Жена полицейского напала с молотком на его предполагаемую любовницу. Столкновение женщин произошло в отделе кадров.

Все новости на тему:
Новости Москвы
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+