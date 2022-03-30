Бастрыкин требует завести на росгвардейцев дело за бездействие в ходе конфликта в ресторане

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело в отношении сотрудников Росгвардии, которые охраняли прокурора, пострадавшего в драке с полицейским в одном из ресторанов в Москве, передает пресс-служба СК РФ.

Так, соответствующее распоряжение было дано руководителю главного следственного управления по столице Андрею Стрижову. Бастрыкин также приказал этому управлению предоставить ему «подробный доклад о ходе расследования».

По данным ведомства, 26 марта в одном из ресторанов города случилась драка, в результате которой сотрудница генпрокуратуры получила телесные повреждения.

«В момент конфликта представители правоохранительных органов, обеспечивающие ее защиту, бездействовали», — сказано в сообщении.

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