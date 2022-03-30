Глава Белгородской области назвал причину взрывов в районе села Красный Октябрь

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что причиной взрывов под Белгородом стал пожар на складе боеприпасов. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что эта информация еще проверяется, и он ждет официального сообщения от Минобороны РФ касательно взрывов. Гладков отметил, что ситуация находится под контролем, жертв нет.

«Разрушенных жилых, нежилых построек на территории села у нас нет. Только что провел оперативное совещание с главой района Владимиром Перцевым, который подтвердил эту информацию. На всякий случай он выезжает сейчас в село, вместе с главой села проведет подомовой обход», — сказал губернатор.

29 марта в Белгородской области произошло несколько взрывов. В результате одно из них пострадали четверо военнослужащих — снаряд взорвался на территории временного военного городка.

Также стало известно, что в районе села Красный Октябрь под Белгородом произошел взрыв. На месте работают экстренные службы. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что жертв и пострадавших среди местных жителей нет.

Вскоре губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что взрывы в регионе прекратились. РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах сообщило, что причиной взрывов в Белгородской области, вероятно, стал человеческий фактор.