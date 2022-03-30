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Глава Белгородской области назвал причину взрывов в районе села Красный Октябрь

Губернатор: взрывы в Белгородской области произошли из-за пожара на складе боеприпасов

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что причиной взрывов под Белгородом стал пожар на складе боеприпасов. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что эта информация еще проверяется, и он ждет официального сообщения от Минобороны РФ касательно взрывов. Гладков отметил, что ситуация находится под контролем, жертв нет.

«Разрушенных жилых, нежилых построек на территории села у нас нет. Только что провел оперативное совещание с главой района Владимиром Перцевым, который подтвердил эту информацию. На всякий случай он выезжает сейчас в село, вместе с главой села проведет подомовой обход», — сказал губернатор.

29 марта в Белгородской области произошло несколько взрывов. В результате одно из них пострадали четверо военнослужащих — снаряд взорвался на территории временного военного городка.

Также стало известно, что в районе села Красный Октябрь под Белгородом произошел взрыв. На месте работают экстренные службы. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что жертв и пострадавших среди местных жителей нет.

Вскоре губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что взрывы в регионе прекратились. РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах сообщило, что причиной взрывов в Белгородской области, вероятно, стал человеческий фактор.

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