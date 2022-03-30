Стрелявшая в детсаду Красноярска девушка намеревалась убить детей

Девушка, открывшая стрельбу в детском саду Красноярска, а до этого, вероятно, застрелившая отца, рассказала на допросе о намерении убить мальчиков в дошкольном учреждении. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главка Следственного комитета края.

По версии следствия, 19-летняя девушка 28 марта поругалась с отцом, после чего взяла ружье и застрелила его, далее она направилась в детский сад №31.

Девушка обманом проникла в учреждение во время тихого часа под предлогом забрать ребенка. Там ее увидели три воспитателя и попросили выйти в раздевалку. Одна из них заметила видневшееся из-под пальто ружье и попыталась его забрать, произошел выстрел в сторону стены помещения группы.

Инструктор по физической культуре повалила девушку на пол и удерживала до прибытия полицейских.

30 марта злоумышленницу отправили в СИЗО до 27 мая.

За несколько дней до случившегося подозреваемая приходила в детсад под предлогом трудоустройства. На допросе она рассказала, что «намеревалась совершить убийство детей мужского пола».

На месте происшествия полицейские изъяли охотничье ружье и 39 патронов. Оружие было куплено легально и оформлено на подозреваемую.