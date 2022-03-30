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Режим ограничения полетов на юг продлен до 7 апреля

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Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России был продлен до 7 апреля, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Росавиации.

«До 7 апреля 2022 года 03.45 по московскому времени продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — заявили в ведомстве.

В Росавиации отметили, что открытыми для авиаперевозок остаются аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ранее стало известно, что «Аэрофлот» с апреля запустит рейсы из Сочи в Египет и еще пять стран.

В пресс-релизе «Аэрофлота» отмечается, что полетная программа ориентирована на транзитный пассажиропоток. Она может быть интересна для пассажиров, которые следуют по маршруту через Сочи из основных аэропортов авиакомпании, которые находятся в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске.

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