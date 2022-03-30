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Блогера-миллионника, объявленного в федеральный розыск, задержали в Москве

Baza: блогера-пранкера Запирова задержали в Москве

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khiza_13/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Блогер-миллионник Хизри Запиров, известный как «Хиза» и объявленный в федеральный розыск, задержан в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

Следственные действия в отношении блогера-пранкера начались, когда правоохранительные органы заподозрили его в мошенничестве.

Вместе с Запировым следователи искали и его PR-директора Лусика Карапетяна. Предположительно, блогер и ответственный за его пиар обманывали людей на деньги на ставках.

Расследование в отношении «Хизы» продолжается. В настоящий момент издание не приводит подробности задержания блогера.

Также нет информации, где сейчас Карапетян. Подробности уголовного дела в отношении автора провокационных роликов сейчас не приводятся.

Ранее сообщалось, что «Хиза» якобы возглавлял группу людей, делающих ставки на спорт. Участники данного сообщества переводили Запирову деньги в ожидании заработка.

Также пострадавшие от действий блогера рассказали о его «нечестных» схемах.

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