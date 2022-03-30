Неизвестные накрыли советский мемориал в Берлине украинским флагом

Советский мемориал в Берлине подвергся атаке вандалов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

По данным правоохранителей, в Тиргартене танки, которые являются частью экспозиции, были накрыты украинскими флагами. «У нас пока нет дополнительных сведений, это не является по сути преступлением, так как ущерб не был нанесен», — добавили в полиции.

По факту произошедшего посольство России в Берлине направило ноту в МИД страны, в которой говорится о недопустимости осквернения советских воинских захоронений и мемориалов на территории Германии, а также о соглашении об уходе за военными могилами от 16 декабря 1992 года. Дипмиссия потребовала найти и привлечь виновных к ответственности.

Российские дипломаты уточнили, что советские танки мемориала в Тиргартене были накрыты чехлами в цветах украинского флага в ночь с 29 на 30 марта. «Последствия акции были оперативно устранены при содействии берлинских правоохранительных органов», — сказано в Telegram-канале посольства.

Ранее в Греции осквернили памятник адмиралу Ушакову.