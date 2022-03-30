ФСБ сообщила о задержании сторонников украинской группировки «МКУ» в 23 регионах России

ФСБ задержала в 23 регионах России 60 сторонников украинской неонацистской группировки «МКУ». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В операции также принимали участие сотрудники МВД и Следственного комитета.

«В 23 регионах Российской Федерации задержаны 60 сторонников украинской неонацистской молодежной группировки «МКУ», созданной под контролем украинских спецслужб гражданином Украины Егором Красновым, 2000 г. р., для совершения террористических актов, массовых убийств и экстремистских преступлений в России», — заявили в ЦОС.

Ранее ФСБ заявила об аресте в Крыму сторонника украинских националистов, в доме у которого была обнаружена тротиловая шашка.

Также сообщалось о задержании жителя Хабаровска за попытку продать Киеву секретные данные для диверсий.