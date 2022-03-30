Информация о метках украинских диверсантов в Белгороде, распространившаяся в сети, оказалась фейком

В сети начали активно распространять фотографии, на которых якобы украинские диверсанты расставляют метки, подбрасывают маячки и подсвечивают цели лазером в Белгороде. Однако, полностью аналогичные фотографии уже использовались для иллюстрирования сообщений о метках в украинских СМИ в феврале этого года. Тогда в Днепре распространяли фейковую информацию о метках для авиационных ударов.

Telegram-канал «Война с фейками. Белгород» также назвал информацию о метках для авиационных ударов в Белгороде фейком.

«Никакие артиллерийские боеприпасы или ракеты навестись на «маячки» и «метки» просто физически не смогут. Главная задача таких вбросов — посеять панику среди мирного населения», — сообщили в Telegram-канале.

Кроме того, аккаунты, с которых распространялась такая информация чаще всего закрыты или пустые.