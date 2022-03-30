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В МВД рассказали об изъятии более 150 тонн поддельного алкоголя на сумму более 100 млн рублей

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Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что полицейские изъяли более 150 тонн спиртосодержащей продукции стоимостью более 100 млн руб. в ходе задержания организаторов подпольных цехов по производству поддельного алкоголя, сообщает «МВД Медиа».

Задержано семь подозреваемых, трое объявлены в федеральный розыск.

Продукция в бутылках с этикетками известных брендов РФ и федеральными специальными марками хранилась в складах на территориях Московской, Орловской и Самарской областей.

«В ходе расследования допрошены более 50 свидетелей, проведено более 40 судебных экспертиз, включая технико-криминалистические, физико-химические и пищевые. По их результатам установлено, что часть изъятой спиртосодержащей продукции изготовлена с использованием сырья, включенного в список ядовитых веществ», — отметила Волк.

Пятерых задержанных отправили под стражу, один под домашним арестом и еще один под подпиской о невыезде. Наложен арест на их денежные средства, а также на элитную недвижимость одного из подозреваемых.

Ранее министерство финансов России внесло в правительство проект постановления о расширении эксперимента по маркировке ввозимого на российскую территорию алкоголя.

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