ВЦИОМ: поддержка населением спецоперации на Украине выросла на 11%

Поддержка проведения специальной военной операции на Украине среди населения России выросла на 11% с начала проведения, сообщается на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения.

«Решение о проведении специальной военной операции России на Украине скорее поддерживают 76% граждан России. С начала мониторинга поддержка возросла на 11 п.п. Скорее не поддерживают операцию 15% (на 10 п.п. меньше, чем 25 февраля). Еще 9% затруднились ответить», — указано в исследовании.

Мнения среди респондентов о целях операции остались в неизменной пропорции. Большинство, 42%, считают необходимым провести разоружение Украины и не допустить появления на ее территории военных баз НАТО, еще 21% заявили о необходимости денацификации и смены политического курса Украины, а 18% назвали главной целью защиту населения Донбасса.

Ранее в Кремле оценили уровень поддержки населением спецоперации на Украине.