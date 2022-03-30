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Сбер расширил ипотеку для самозанятых

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Любой самозанятый теперь может взять ипотеку в Сбере онлайн на Домклик, подтвердив свой доход справкой о состоянии расчетов (доходов) по налогу на профессиональный доход по форме ФНС России (КНД 1122036), сообщает пресс-служба банка.

Это стало возможным после того, как Сбер расширил свою программу жилищного кредитования для самозанятых. Ранее она распространялась только на граждан, зарегистрированных в сервисе «Свое дело» и получающих профессиональный доход на карту Сбера.

«В декабре 2019 года мы запустили ипотеку для самозанятых, подключивших сервис Сбербанка «Свое дело». За прошедшие два с лишним года программа доказала свою востребованность и помогла тысячам наших клиентов решить жилищный вопрос. К тому же мы убедились, что самозанятые — как и клиенты, работающие по найму, — добросовестно исполняют свои обязательства по кредиту. Мы расширяем охват программы, которая теперь доступна любому самозанятому в стране, независимо от того, каким способом он зарегистрирован в качестве самозанятого и на карту какого банка получает профессиональный доход», — сказал вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Николай Васев.

По программе можно приобрести жилье на вторичном рынке или в новостройке, загородный дом, дачу, машино-место и гараж. Условия идентичны условиям аналогичной программы для граждан, работающих по найму. Единственное ограничение — программа не распространяется на индивидуальное жилищное строительство.

Подобрать подходящую недвижимость можно онлайн на Домклик.

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