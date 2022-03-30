В Подмосковье будет запущена единая спортивная онлайн-платформа

К маю в Подмосковье появится единая спортивная онлайн-платформа, сообщает пресс-служба администрации Московской области. С ее помощью можно будет узнать о секциях на любом стадионе, ледовой арене, ФОКе или бассейне.

Новый цифровой сервис презентовали на заседании рабочей группы по развитию массового спорта. Все предложения будут представлены президенту РФ Владимиру Путину.

«Мы начали искать способы, как сделать удобный сервис. Чтобы человек не морочил себе голову, в какой пойти бассейн, как записаться и так далее. Кроме того, так же как тренеры требуют от своих воспитанников эффективности, мы хотели бы видеть, насколько эффективно работает и сам тренер, насколько популярна его секция. Эта платформа работает при одном условии — когда ты убираешь всю «бумагу». Такой принцип мы сейчас начали активно внедрять», — сказал руководитель рабочей группы, губернатор МО Андрей Воробьев.

В регионе находится более 11 тысяч спортобъектов и 179 организаций по спортподготовке. Все они будут занесены на портал. В дальнейшем появится и мобильное приложение.

«Предлагается взять эту платформу за базу, чтобы понимать реальное количество людей, занимающихся физической культурой и спортом в стране. По ней мы будем определять участие губернаторов в этой работе, а также иметь точные данные — сколько тренеров работают, какая у них нагрузка. Эта платформа станет показателем выполнения поручения президента: доля граждан, систематически занимающихся спортом в стране, должна достичь 70%», — заявил помощник президента РФ Игорь Левитин.

Напомним, в Подмосковье открывают школьные стадионы для свободного посещения. Из более 600 доступны уже 100. Еще 200 откроют к лету.

Для жителей старшего возраста в рамках проекта «Активное долголетие», а также для людей с ограниченными возможностями здоровья, малообеспеченных и многодетных семей действуют «добрые часы» в ФОКах.