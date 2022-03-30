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Илон Маск назвал три вещи, которые приведут к вымиранию человечества

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Alex Gallardo/AP

Глава SpaceX Илон Маск назвал три вещи, которые, по его мнению, могут привести к вымиранию человечества, пишет Independent.

Илон Маск, беседуя с бизнесменом Матиасом Депфнером выделил три проблемы. Первая — повсеместное снижение рождаемости. У самого предпринимателя восемь детей.

«Я провел много времени, говоря о рождаемости. Это может быть самой большой угрозой для будущего человеческой цивилизации», — добавил Илон.

Вторая причина, как считает Маск, заключается в искусственном интеллекте. Инженер убежден, что за этой сферой нужно следить особо внимательно, потому что она изучена лишь поверхностно. Никто не знает, смогут ли машины действительно восстать и убить людей, как будто в фантастическом фильме.

Третья проблема, не менее важная, — религиозный экстремизм. При этом Маск отметил, что самая большая надежда на будущее — город на Марсе.

«Я был бы счастлив, если бы у людей был город на Марсе, потому что тогда вероятная продолжительность жизни всего человечества была бы намного больше», — сказал он.

Ранее певица Граймс сообщила, что они с Илоном Маском стали родителями во второй раз.

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