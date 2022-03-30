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ЕР и Минпросвещения представили первые итоги экспертизы украинских школьных учебников

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«Единая Россия» и Минпросвещения на пресс-конференции «Украинские учебники как элемент пропаганды ненависти» представили первые итоги экспертизы украинских школьных учебников, сообщается на сайте партии.

Отмечается, что из школ освобожденных территорий было привезено более 300 книг методической и учебной литературы, по которым работали учителя и учились дети на территории Украины. Их анализ провели эксперты, педагоги и историки.

Как отметил министр просвещения Сергей, в них переписывались целые страницы истории, и все это финансировалось иностранными государствами.

«Это целенаправленная работа и выстраивание цепочки, искажающей историческую правду. Это не только агрессия и готовность к военной операции против нашей страны, но и зобмирование учителей, школьников – причем, зачастую насильственно», — сообщил он.

Кравцов рассказал, что в учебниках истории делались акценты на военной тематике. Авторы пособий подчеркивают, что современная Украина нуждается в компактной мобильной армии в условиях агрессии Российской Федерации. А тематика совместных достижений России и Украины вообще замалчивается.

«Творчество Чехова исключительно связано с Украиной, про Россию нет ни слова. Не говорится о первом космонавте Юрии Гагарине. Бандера и Шухевич названы героями, которые культивируются. Была возрождена детская националистическая организация «Пласт» - ее членами были Бандера и Шухевич. В ней впрямую нацизм возводился в абсолют. В учебнике географии при описании российских географических объектов не говорится, что они находятся на территории России», — заявил министр.

Все представленные учебники были переданы в музей парка «Россия – моя история», где будет создан соответствующие раздел экспозиции «Освобождение». Ознакомиться с фактами искажения истории и географии в украинских учебных материалах смогут все желающие.

«Мы никогда не допустим, чтобы история, география были искажены, факты Великой Отечественной войны, нашей дружбы с Украиной, другими странами. Наша страна всегда открыта, всегда помогала братским народам, в том числе Украине», — подчеркнул Кравцов.

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