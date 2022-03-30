Минюст разработал более гуманные правила содержания в СИЗО и колониях

Минюст подготовил проект новых правил внутреннего распорядка для российских исправительных центров, колоний и СИЗО. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, беременным и женщинам с детьми до трех лет разрешат принимать душ каждый день, при наличии денег и медицинских показаний можно будет дистанционного заказывать лекарства, а также пользоваться платными услугами врачей.

В СИЗО можно будет пользоваться термобельем, электрической бритвой, иметь в камере еду, алюминиевые тарелку и ложку, пластиковые столовые приборы и пластиковые контейнеры для хранения еды. В прикроватной тумбочке можно будет вместо 5 книг и журналов хранить 10, а также фотографии.

Обыски будут проходить за ширмой, а если в учреждении есть специальные средства обнаружения, то можно будет на раздеваться.

Для записи родственников и адвокатов на свидания в СИЗО будет введена электронная очередь, а арестованным разрешат принимать и отправлять деньги не только по почте, но и через банк.

Ранее Госдума приняла в I чтении законопроект о наказании за пытки от представителей власти, совершаемые в том числе и сотрудниками ФСИН.