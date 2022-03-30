В Красноярском крае произошло землетрясение магнитудой 4.4

Землетрясение магнитудой 4.4 произошло в Ермаковском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба краевого главка МЧС.

Как сообщили в ведомстве, информация о подземных толчках поступила из Центра реализации мероприятий по природопользованию и охране окружающей среды в 19.54 (местного времени). Толчки силой до трех баллов ощущались в двух населенных пунктах региона. Эпицентр землетрясения располагался в Ермаковском районе на глубине 10 км.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

До этого сейсмологи зарегистрировали два землетрясения в Камчатском заливе. Магнитуда землетрясений составила 3,6 и 3,8.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 3.5 в Якутии спровоцировало обрушение на шахте. Инцидент произошел на шахте «Денисовская» Нерюнгринского района. В местном МЧС сообщили об эвакуации 72 человек, пострадавших нет.